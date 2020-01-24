Премьер-министр указал на халатное отношение отдельных госслужащих

Премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиев на очередном заседании Совета безопасности 24 января признал, что отдельные государственные служащие халатно относятся к своим обязанностям.
Он отметил, что ранее в правительстве обсудили этот вопрос и что было решено принять меры в отношении 49 человек.
«Сегодня много говорилось о том, что некоторые решения Совета безопасности не исполняются. Нужно признать, что зачастую это происходит из-за халатного отношения государственных служащих к своим обязанностям. Мы будем призывать их к ответственности», - сказал премьер-министр.
Ранее президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников, не желающих бороться с коррупцией, и посоветовал им написать заявления об увольнении.
В государственной резиденции «Ала-Арча» 24 января состоялось очередное заседание Совета безопасности. Участники обсудили ход реализации решений Совета безопасности, принятых за последние два года.
azattyk.kg
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