Жээнбеков поручил разработать новую стратегию антикоррупционной политики

Глава государства заявил, что коррупция по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности Кыргызстана.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил секретариату Совета безопасности КР разработать новую государственную стратегию антикоррупционной политики.

По его словам, с момента создания предыдущей стратегии прошло восемь лет — за это время законодательство претерпело изменения, появились новые угрозы.

"Государственные органы должны внести предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства и исследовать мировой передовой опыт в сфере борьбы с коррупцией", — сказал Жээнбеков.

Он заявил, что коррупция по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности, а главное оружие, которым ее можно победить, — цифровизация.

Президент отметил, что на следующем заседании Совбеза будут рассмотрены вопросы, касающиеся системы здравоохранения. В заключение он призвал госорганы ответственнее относиться к работе.



sputnik.kg