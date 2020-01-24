Жээнбеков поручил разработать новую стратегию антикоррупционной политики

Глава государства заявил, что коррупция по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности Кыргызстана.
Президент Сооронбай Жээнбеков поручил секретариату Совета безопасности КР разработать новую государственную стратегию антикоррупционной политики.
По его словам, с момента создания предыдущей стратегии прошло восемь лет — за это время законодательство претерпело изменения, появились новые угрозы.
"Государственные органы должны внести предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства и исследовать мировой передовой опыт в сфере борьбы с коррупцией", — сказал Жээнбеков.
Он заявил, что коррупция по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности, а главное оружие, которым ее можно победить, — цифровизация.
Президент отметил, что на следующем заседании Совбеза будут рассмотрены вопросы, касающиеся системы здравоохранения. В заключение он призвал госорганы ответственнее относиться к работе.
sputnik.kg
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