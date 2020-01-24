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Сооронбай Жээнбеков - судьям: Вы не можете осудить коррупционера, которого вам за руку привели!

Все сидите, будто в рот воды набрали

Глава государства обрушился с критикой в адрес служителей Фемиды

Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу судебной системы на заседании Совета безопасности.

Президент считает, что служители Фемиды не справляются со своими обязанностями.

- Вы все сидите, как будто в рот воды набрали, вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, - возмутился Жээнбеков. - Никто не принимает никаких мер по реформе судебной системы. Вы не можете осудить коррупционера, которого вам за руку привели. СМИ пишет о коррупции, гражданское общество обращается. А вы сидите "былтыйп"! (надув щеки, - с кырг.).

VESTI.KG

           

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