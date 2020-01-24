"Почему не даете информацию СМИ?". Президент раскритиковал Финпол

На заседании Совбеза говорят о неэффективной работе госорганов. Глава государства потребовал привлечь к ответственности тех, кто виновен в плохой работе ГСБЭП.
Президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями КР за формальную работу и непредоставление прессе информации по резонансным делам.
На заседании Совбеза был поднят вопрос о неэффективной работе госорганов. В частности, глава государства заявил о формальном отношении к работе. По его словам, некоторые руководители госструктур, направляя материалы в Совбез, даже не читают, что подписывают.
Президент сказал, что председатель Финпола в своих материалах говорит о существовании моратория на внесение поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ссылаясь на постановление правительства, которое утратило силу восемь месяцев назад.
"Это доказательство формального отношения к работе. То же и по резонансным делам... Почему МВД и ГКНБ представляют информацию, а вы нет? Почему вы не даете информацию СМИ?" — задался вопросом Жээнбеков.
Он потребовал, чтобы руководство Финпола рассмотрело вопрос об ответственности сотрудников, не предоставляющих сведения.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!