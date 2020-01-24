"Почему не даете информацию СМИ?". Президент раскритиковал Финпол

На заседании Совбеза говорят о неэффективной работе госорганов. Глава государства потребовал привлечь к ответственности тех, кто виновен в плохой работе ГСБЭП.

Президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями КР за формальную работу и непредоставление прессе информации по резонансным делам.

На заседании Совбеза был поднят вопрос о неэффективной работе госорганов. В частности, глава государства заявил о формальном отношении к работе. По его словам, некоторые руководители госструктур, направляя материалы в Совбез, даже не читают, что подписывают.

Президент сказал, что председатель Финпола в своих материалах говорит о существовании моратория на внесение поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ссылаясь на постановление правительства, которое утратило силу восемь месяцев назад.

"Это доказательство формального отношения к работе. То же и по резонансным делам... Почему МВД и ГКНБ представляют информацию, а вы нет? Почему вы не даете информацию СМИ?" — задался вопросом Жээнбеков.

Он потребовал, чтобы руководство Финпола рассмотрело вопрос об ответственности сотрудников, не предоставляющих сведения.

sputnik.kg