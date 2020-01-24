Секретарь Совбеза раскритиковал госорганы при президенте. Реакция Жээнбекова

Глава СБ рассказал о недостатках в работе государственных структур и о том, что они плохо исполняют решения ведомства.

В Кыргызстане наблюдаются формальность и безрезультативность работы государственных органов при проведении определенных мероприятий, сообщил на заседании Совета безопасности секретарь Дамир Сагынбаев.

Заседание открыл президент Сооронбай Жээнбеков и предоставил слово Сагынбаеву, чтобы тот зачитал доклад о реализации решений Совбеза.

Секретарь СБ рассказал, какие упущения допускают разные госструктуры. В частности, он заявил о нарушении сроков реализации различных мер.

"Наблюдаются формальность и безрезультативность. Не принимаются меры по образованию комиссии для реализации программы "Цифровой Кыргызстан", что задерживает внедрение проекта. Не все госорганы взаимодействуют через электронную систему "Тундук", — сообщил Сагынбаев.

Он перечислил более 10 государственных органов, которые не обмениваются данными. По словам секретаря Совбеза, они принимают недостаточные меры для предоставления цифровых услуг населению. Также Сагынбаев обратил внимание, что Жогорку Кенеш не принял два важных законопроекта и нарушил срок реализации мероприятий больше чем на год.

Он заключил, что в связи с ограниченностью времени в докладе приведены лишь некоторые факты и что отдельные мероприятия проводят несвоевременно либо "искажают в ходе реализации".

Что сказал президент

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что все руководители госструктур знают об ответственности за ненадлежащее исполнение решений Совбеза либо саботаж при их реализации. По его словам, в некоторых случаях имеют место излишняя бюрократия или формальное отношение.

"Государственные органы безосновательно затягивают процесс разработки отдельных проектов и сроков утверждения, необходимых для принятия решений. Также есть случаи, когда после принятия решений работа приостанавливается или совсем прекращается", — сказал президент.

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В качестве примера он привел задержание сотрудников Госэкотехинспекции, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у предпринимателей. Жээнбеков возмутился, что глава ведомства принял решение об увольнении задержанных и своего заместителя только спустя месяц. Президент отметил, что руководители госорганов должны знать, чем занимаются подчиненные, и чувствовать ответственность за них.

В итоге он призвал руководителей госструктур, не справляющихся со своими обязанностями, написать заявления об увольнении.

sputnik.kg