Жээнбеков указал Абылгазиеву на чиновника, который бросает тень на всю власть

Президент возмущен тем, что глава Госэкотехинспекции так долго не увольнял своих оскандалившихся сотрудников

В Кыргызстане каждый руководитель обязан знать, чем занимаются его сотрудники. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на очередном заседании Совбеза.

Глава государства считает, что руководители, чьи подчиненные причастны к коррупции или взяточничеству, также должны чувствовать свою ответственность.

Ранее он заявил, что в конце 2019 года по подозрению в причастности к коррупции были задержаны шесть сотрудников Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Задержанные работали вместе с руководством Госэкотехинспекции в одном здании, на одном этаже.

- Уважаемый премьер-министр Мухамедкалый Дүйшекеевич, обращаю ваше внимание на это, - сказал Жээнбеков. - Только через месяц после задержания своих сотрудников он принимает решение об увольнении этих сотрудников, а также своего заместителя, который руководил их действиями. Чего же он ожидал? Почему не принял срочных мер?

Жээнбеков добавил, что именно из-за таких безответственных руководителей сводятся на нет все усилия по предупреждению и искоренению коррупции.

- Такие руководители бросают тень на репутацию президента, главы правительства, государственной власти в целом, - заявил он. - Событие, связанное с Госэкотехинспекцией - это только то, что стало известно всем. А сколько еще коррупционеров, которые не привлечены к ответственности? Мне известно, что среди народа и бизнесменов есть недовольства в адрес практически всех государственных органов, в том числе АКС ГКНБ, Финпола, Госстроя, ГРС и других ведомств, оказывающих государственные услуги.

VESTI.KG