Сооронбай Жээнбеков: Решения Совета безопасности не выполняются на должном уровне

Президент раскритиковал работу госорганов

Решения Совета безопасности не выполняются на должном уровне. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на очередном заседании Совбеза.

Глава государства указал на конкретные недостатки работы госорганов.

- Исполнение решений затянулось на несколько месяцев от обозначенных сроков, - возмутился он. - В некоторых случаях имеют место излишняя бюрократия или формальное отношение. Государственные органы безосновательно затягивают процесс разработки отдельных проектов нормативно-правовых актов и их сроков утверждения, необходимых для исполнения решений. Также есть случаи, когда после принятия решений работа приостанавливается или же совсем прекращается.

По словам Жээнбекова, некоторые госорганы продолжают ставить различные препоны на пути развития отечественного и иностранного бизнеса.

- Один пример, - сказал президент. - В конце 2019 года по подозрению в причастности к коррупции были задержаны шесть сотрудников Госинспекции по экологической и технической безопасности. Они вымогали крупную сумму денег у предпринимателей, наших граждан. Согласно информации, в систематическом участвовали практически все управления данной Госинспекции. Задержанные работали вместе с руководством Госэкотехинспекции в одном здании, на одном этаже.

VESTI.KG