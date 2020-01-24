Алтынбек Сулайманов: «Бир Бол» пополнится молодыми кандидатами в депутаты

Депутат рассказал, что уже ведутся переговоры с людьми, желающими поучаствовать в выборах
Политическая партия «Бир Бол» пополнится молодыми кандидатами в депутаты. Об этом Vesti.kg сообщил лидер одноименной парламентской фракции Алтынбек Сулайманов.
По словам парламентария, сегодня много желающих вступить в «Бир Бол».
- Молодые ребята хотят вступить в нашу партию и участвовать в выборах 2020 года, - сказал Сулайманов. - Мы пока ведем переговоры и ломаем голову над тем, как уместить всех в список кандидатов. Желающих очень много.
Напомним, в этом году завершает работу шестой созыв Жогорку Кенеша.
vesti.kg
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