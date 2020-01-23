Омурбек Текебаев: «Камчыбек Ташиев мой ука, но политического альянса не будет»

«Камчыбек Ташиев мой ука (младший брат), но политического альянса не будет», — так ответил лидер «Ата Мекена», отвечая на вопрос журналистов 23 января в Первомайском районном суде Бишкека.

Вместе с тем Омурбек Текебаев отметил, что когда он сидел в тюрьме, Ташиев его поддерживал.

«Он мне приносил передачи, мы общались», — сказал он.

Источник: Кyrgyztoday