Омурбек Текебаев: «Камчыбек Ташиев мой ука, но политического альянса не будет»

«Камчыбек Ташиев мой ука (младший брат), но политического альянса не будет», — так ответил лидер «Ата Мекена», отвечая на вопрос журналистов 23 января в Первомайском районном суде Бишкека.
Вместе с тем Омурбек Текебаев отметил, что когда он сидел в тюрьме, Ташиев его поддерживал.
«Он мне приносил передачи, мы общались», — сказал он.
Источник: Кyrgyztoday
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