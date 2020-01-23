Мелис Турганбаев о Садыре Жапарове: УДО и перевода в колонию-поселение не будет

Закон не подразумевает применение этих понятий для участников организованных преступных групп.

Экс-депутата ЖК Садыра Жапарова не освободят условно-досрочно и не переведут в колонию-поселение. Об этом его сторонникам сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев.

«Согласно законодательству, Садыр Жапаров не подлежит условно-досрочному освобождению и переводу в колонию-поселение», - ответил он митингующим в Иссык-Кульской области.

Первомайский районный суд осудил Садыра Жапарова по части 4 статьи 30, пунктам 1 и 3 части 2 статьи 227 УК КР «Захват заложников» и приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.

Мелис Турганбаев напомнил, что преступление тот совершил при «особо опасном рецидиве» (пункт 3 часть 3 статья 16 УК КР) и по части 2 статьи 43 УК КР признан «организатором совершения преступления или лицом, руководившим его исполнением».

Верховный суд признал вину Жапарова по части 2 статьи 43, пункту 1 и 2 части 2 статьи 244 УК КР «Захват заложников, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

На основании статьи 61 УК КР 5 месяцев 20 дней, которые он провел в предварительном заключении, ему зачли в срок отбытия наказания как день за два. Поэтому Садыр Жапаров проведет за решеткой 10 лет с 25 марта 2017 года по 5 октября 2026 года.

«В соответствии с частью 4 статьи 89 УК КР в редакции от 2017 года (часть 9 статья 69 УК КР в редакции от 1997 года) и пункту 3 части 3 статьи 80 УИК КР в редакции от 2017 года (пункт 5 часть 3 статьи 50 УИК КР в редакции от 1997 года), осужденный Садыр Жапаров не подлежит условно-досрочному освобождению и переводу в колонию-поселение, - заявил Турганбаев. - УДО и перевод в колонию-поселение не применяется к лицу, осужденному за совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации».

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в Тюпском районе Иссык-Кульской области прошел митинг в поддержку экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Собралось более 500 человек. Сторонники осужденного требовали его освобождения.

В 2018 году Садыра Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего полпреда в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Сейчас он отбывает наказание в учреждении № 1 ГСИН в селе Молдовановка.

VESTI.KG