В Нарыне дети учатся в школе, где воняет мышами

По словам депутата ЖК, грызуны подъедают стекловату, которой утепляли здание

В Нарыне дети учатся в школе, где воняет мышами. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Жылдыз Мусабекова.

Народная избранница рассказала, что в помещении, ко всему прочему, холодно, а от запаха у школьников появляются головные боли.

- В селе Ормон Хан есть школа им. Алайдара Аблес уулу, рассчитанная на 360 человек, уточнила она. - Здание данного образовательного учреждения построено в виде легкой конструкции. Стены из ДВП, а между ними стекловата. С наступлением холодов эту стекловату начали подъедать мыши, и дети мерзнут. С потеплением в помещении воняет грызунами. У детей болит голова.

По словам Мусабековой, правительству необходимо ввести мораторий на тои и заняться решением социальных проблем.

VESTI.KG