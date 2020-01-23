По словам депутата ЖК, грызуны подъедают стекловату, которой утепляли здание
В Нарыне дети учатся в школе, где воняет мышами. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Жылдыз Мусабекова.
Народная избранница рассказала, что в помещении, ко всему прочему, холодно, а от запаха у школьников появляются головные боли.
- В селе Ормон Хан есть школа им. Алайдара Аблес уулу, рассчитанная на 360 человек, уточнила она. - Здание данного образовательного учреждения построено в виде легкой конструкции. Стены из ДВП, а между ними стекловата. С наступлением холодов эту стекловату начали подъедать мыши, и дети мерзнут. С потеплением в помещении воняет грызунами. У детей болит голова.
По словам Мусабековой, правительству необходимо ввести мораторий на тои и заняться решением социальных проблем.
VESTI.KG
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