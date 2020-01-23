Абылгазиев объяснил министрам, как правильно ставить цели

План работы правительства – это не абстрактный документ.

Он должен быть понятным и конкретным, иметь практический результат. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал в ходе совещания по подведению итогов исполнения планов работы министерств и ведомств Кыргызской Республики за 2019 год, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе совещания были заслушаны отчеты вице-премьер-министров по курируемым блокам: реальный сектор, экономика, социальная сфера, силовой блок.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на улучшение работы по ряду направлений, качество реализации задач, обозначенных в планах работы министерств и ведомств и личных планах руководителей государственных органов, находится на недостаточном уровне.Он отметил, что в планах работы министерств и ведомств на 2019 год было прописано 473 задачи.

Динамика показывает, что половина из обозначенных задач была выполнена к концу года. Это значит, что многие из этих задач были выполнены на скорую руку.

"Это, безусловно, влияет на качество реализации поставленных целей. Необходимо проанализировать, какие из 473 задач принесли реальную пользу гражданам? Многим руководителям министерств и ведомств нужно провести анализ инициатив, результаты которых улучшили жизнь наших граждан. Поэтому нам надо отходить от практики формирования абстрактных планов и задач. Мы должны ставить перед собой совершенно понятные, конкретные и практические цели", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

По мнению главы правительства, прежде чем утверждать план, необходимо провести глубокий анализ того, как будет исполняться та или иная задача и каких конкретных результатов она позволит достичь.

"Нам важно увидеть реальные сдвиги и последовательное выполнение поставленных задач. По представленным докладам можно сказать, что в план правительства зачастую включаются задачи, которые должны выполняться в рамках административной текучки

. В план должны включаться приоритетные проблемные вопросы, решение которых принесет реальную и ощутимую пользу экономике и обществу.

Наша цель не в том, что бы выполнить как можно больше задач, а в том, чтобы на практике решать насущные проблемы людей, работать над повышением экономического потенциала страны. Перед каждым государственным органом нужно ставить четкую и понятную задачу, в том числе и в рамках реализации программы государственных инвестиций", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства дал поручения в оперативном порядке доработать план приоритетных задач и мероприятий правительства с двумя или тремя конкретными и практическими задачами для каждого государственного органа.

"Этот год для нас очень важный. Мы должны добиться того, что результаты системной работы, которую мы проводим с 2018 года, найдут свое отражение в экономике и доходах государства. Поэтому мы должны максимально мобилизовать работу для достижения поставленных целей. Наказать того или иного руководителя не самоцель - мы должны получить от него конкретные результаты работы. Мы рассчитываем на хорошие результаты от введения принципов фискализации налоговых процедур и повышения прозрачности работы государственных органов. Вместе с тем будет усилена работа по защите детей, а также продолжены мероприятия по развитию регионов и цифровизации", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, подчеркнув, что по последним двум направлениям также будет дана оценка работе каждого министерства и ведомства, а также полномочным представителям правительства в регионах и глав районов.

По итогам совещания премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил вице-премьер-министрам проводить заседания по реализации задач по каждому блоку на ежеквартальной основе.

kaktus.media