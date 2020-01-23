Приговор и Кубанычбека Кулматова, и Албека Ибраимова обжалован

Юрист двух экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, которые проходят по одному делу, обжаловал приговор Ленинского районного суда Бишкека.

Об этом рассказал адвокат политиков Сергей Слесарев.По его словам, в апелляции адвокат настаивает на невиновности своих подзащитных.

"По-прежнему нет доказательной базы, экспертиза добыта в нарушении процессуальных обязательств и требований", - отметил он.

Слесарев предположил, что судебное заседание в горсуде назначат через пару недель.

23 декабря в Ленинском райсуде завершилось судебное разбирательство в отношении экс-мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. По делу экс-мэров проходили 14 подсудимых, при этом рассматривалось несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" на средства китайского гранта (по нему проходят и Кулматов, и Ибраимов), а также продажа пансионата "Солнечный берег", принадлежавшего ТНК "Дастан" ("Дастан" несколько лет возглавлял Ибраимов. - Прим. Kaktus.media). Обвинение просило приговорить Кулматова к 15 годам лишения свободы, Ибраимова - к 20 годам.

Кулматова приговорили к штрафу в 5 млн сомов и освободили из зала суда. Албека Ибраимова приговорили к 15 годам.

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