Момбеков: Если галстук улучшит жизнь граждан, давайте за счет бюджета купим их всем.

Сегодня, 23 января, на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Он попросил его рассмотреть профессионализм некоторых членов правительства, которые раздражают население.
По словам депутата, некоторые чиновники ведут себя высокомерно и оскорбительно по отношению к простым гражданам.
"Вот один чиновник считает, что жизнь в регионах улучшилась, потому что там не осталось ослов. Людей, которые приехали рассказать о проблеме на границе, называет предателями. Другой представитель правительства отчитывает учителей за то, что они не носят галстук. Если галстук поможет улучшить жизнь людей, то давайте всем купим галстуки за счет бюджета. Кажется, наше правительство просто бесится", - возмутился депутат.
Он обратился к президенту и попросил его на предстоящем заседании Совета безопасности рассмотреть вопрос о компетенции чиновников.
kaktus.media
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