На Кумторе возобновят производство в ближайшие дни

В ближайшее время на Кумторе возобновят производство. Соответствующее разрешение от госорганов ЗАО "Кумтор Голд Компани" получило накануне.
С Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики был согласован план развития горных работ на руднике "Кумтор" на 2020 год.
В связи с произошедшей аварией на отвале №3 рудника "Кумтор" пустая порода теперь будет складироваться на отвалах "Чон Сары-Тор" и "Кичи Сары-Тор".
В настоящее время компания проводит подготовительные мероприятия для возобновления горно-производственных работ.
Более 500 человек, находящихся в настоящее время в состоянии простоя, приступят к работе согласно рабочим графикам.
Напомним, ранее, согласно приказу ЗАО "КГК" за №1 от 1 января 2020 г., в связи с произошедшей аварией на отвале №3 рудника "Кумтор", временной приостановкой горных и буровзрывных работ, отсутствием разрешений на проведение горных работ в 2020 году, на руднике "Кумтор" был объявлен простой с 3 января 2020 г. на неопределенное время.
kaktus.media
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