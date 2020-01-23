На Кумторе возобновят производство в ближайшие дни

В ближайшее время на Кумторе возобновят производство. Соответствующее разрешение от госорганов ЗАО "Кумтор Голд Компани" получило накануне.

С Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики был согласован план развития горных работ на руднике "Кумтор" на 2020 год.

В связи с произошедшей аварией на отвале №3 рудника "Кумтор" пустая порода теперь будет складироваться на отвалах "Чон Сары-Тор" и "Кичи Сары-Тор".

В настоящее время компания проводит подготовительные мероприятия для возобновления горно-производственных работ.

Более 500 человек, находящихся в настоящее время в состоянии простоя, приступят к работе согласно рабочим графикам.

Напомним, ранее, согласно приказу ЗАО "КГК" за №1 от 1 января 2020 г., в связи с произошедшей аварией на отвале №3 рудника "Кумтор", временной приостановкой горных и буровзрывных работ, отсутствием разрешений на проведение горных работ в 2020 году, на руднике "Кумтор" был объявлен простой с 3 января 2020 г. на неопределенное время.

kaktus.media