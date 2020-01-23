Идет процесс формирования состава и резерва участковых избирательных комиссий, — ЦИК

Территориальные избирательные комиссии должны сформировать резерв и состав участковых избирательных комиссий до 8 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

В феврале 2020 года ожидается подписание указа президента о назначении выборов депутатов отдельных местных кенешей.

В соответствии со статьей 19 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»: «Территориальная, участковая избирательная комиссия формируется сроком на пять лет в составе одной второй представителей от политических партий и одной второй от представителей представительных органов местного самоуправления», — говорится в информации.

Для уточнения сроков выдвижения кандидатур в резерв и состав участковых избирательных комиссий, процедуры подачи документов, необходимо обратиться в соответствующие территориальные избирательные комиссии (Ошская, Токмокская, Майлуу-Суйская, Балыкчинская, Каракольская, Аламудунская, Ысык-Атинская, Аксыйская, Тогуз-Тороуская, Жети-Огузская, Иссык-Кульская, Ноокатская, Кара-Суйская, Алайская, Узгенская, Араванская, Лейлекская, Жумгальская, Ак-Талинская). В настоящее время идет процесс формирования состава и резерва 216 участковых избирательных комиссий.

Источник: Баракелде