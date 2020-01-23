Бешимов: Если США введут ограничение для граждан КР, это будет означает падение авторитета Кыргызстана

Инициатива по включению Кыргызстана в список стран, чьим гражданам ограничен въезд в США, является показателем снижения авторитета. Такое мнение радио «Азаттык» выразил бывший заместитель министра иностранных дел Аскар Бешимов.

Как отметил дипломат, такой шаг Соединенных Штатов влечет негативные последствия для граждан Кыргызстана, намеренных поехать эту страну и жить там.

В первую очередь это потеря авторитета, потому что посмотрите, с какими странами мы попали в список. Во-вторых, возникнут трудности для наших граждан. В США работают многие наши соотечественники. На них тоже повлияет.

21 января стало известно, что администрация президента Дональда Трампа готовит законопроект для ввода иммиграционных ограничений еще для семи стран: Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзанию.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, закон намерен принять в целях «защиты от террористических атак».

Договор о сотрудничестве между правительствами Кыргызстана и США был подписан в Вашингтоне 19 мая 1993 года.

Правительство КР 21 июля 2015 года в одностороннем порядке денонсировало этот документ.

На протяжении последнего года сообщается о подготовке нового договора, однако подписания документа не было.

Источник: «Азаттык»