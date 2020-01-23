Дело Батукаева. Слушания перенесли из ГКНБ в Первомайский райсуд

Процесс по делу Батукаева, где подсудимым проходит Атамбаев, перенесен из здания ГКНБ в Первомайский райсуд Бишкека. Об этом редакции Kaktus.media сообщил адвокат Сергей Слесарев.
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По его словам , на прошлом суде они ходатайствовали перед судом о переносе дела в здание суда, так как уже нет необходимости проводить слушание в здание ГКНБ,поскольку Атамбаева удалили из суда .
"Суд наконец-то согласился и удовлетворил наше ходатайство. Процессы будут в Первомайском райсуде Бишкека. Теперь мы будем добиваться, чтобы процесс был открытый"-, закончил Слесарев.
Напомним, якобы смертельно больного Батукаева освободили в 2013 году. Тогда в стране разразился политический скандал, в результате которого последовали отставки. Генпрокуратура возобновила дело по освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и передала его в МВД в конце апреля 2019 года. По делу проходит 19 человек, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, который отказывается принимать участие в заседаниях.
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