Назначен новый глава Джалал-Абадской области

Бывшего полномочного представителя правительства в регионе Кыянбека Сатыбалдиева освободили от должности 22 января.
Нурболот Мирзахмедов назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
До этого Мирзахмедов был министром чрезвычайных ситуаций, но его освободили от должности по указу президента согласно поданному заявлению.
Кыянбек Сатыбалдиев был снят с поста полпреда в Джалал-Абадской области накануне, 22 января.
sputnik.kg
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