Назначен новый глава Джалал-Абадской области

Бывшего полномочного представителя правительства в регионе Кыянбека Сатыбалдиева освободили от должности 22 января.

Нурболот Мирзахмедов назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

До этого Мирзахмедов был министром чрезвычайных ситуаций, но его освободили от должности по указу президента согласно поданному заявлению.

Кыянбек Сатыбалдиев был снят с поста полпреда в Джалал-Абадской области накануне, 22 января.



sputnik.kg