Жанар Акаев потребовал от Жениша Разакова не позже сегодняшнего дня попросить прощения у народа. Почему?

Вице-премьер-министр Жениш Разаков не позже сегодняшнего дня должен попросить прощения у народа за то, что вчера в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности назвал «выступившими за деньги» людей, которые вышли с заявлениями «помогите границе» и «уточните».
«Это оскорбление народа. Жениш Разаков должен ответить за свои слова», — заявил на очередной сессии ЖК сегодня, 22 января, свободный депутат Жанар Акаев.
«Специально приехали из Баткена, выставили правительству требования, озвучили проблему, а он них называл «собравшимися за деньги». Это очень большая ошибка. За свои слова Разаков должен или уйти в отставку, или же не позже сегодняшнего дня попросить прощения у народа», — заявил депутат.
Кроме того, Ж. Акаев потребовала от силовых органов выпустить двоих находящихся под стражей жителей села Кок-Таш.
«Мы не должны бороться со своим народом, с нашими выдающимися ребятами», — отметил он.
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Напомним, вчера, 21 января, на заседании комитета ЖК Жениш Разаков заявил, что митинг в Бишкеке «организован на деньги».
Источник: Кyrgyztoday
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