Более пяти тысяч госслужащих не сдали Единую налоговую декларацию

По итогам 2019 года, Единую налоговую декларацию не сдали 5 тысяч 106 государственных и муниципальных служащих, а также 157 политиков и административных сотрудников.
Об этом сообщил на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша зампред Государственной налоговой службы Искендер Асылкулов.
Кроме того, в ГНС в прошлом году выявлено 7 фактов подозрения в коррупции по статье «Злоупотребление должностным положением».
На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша рассматривается проект по сдаче ЕДН всеми гражданами Кыргызстана до 2025 года.
Источник: maralfm.kg
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