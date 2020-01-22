Более пяти тысяч госслужащих не сдали Единую налоговую декларацию

По итогам 2019 года, Единую налоговую декларацию не сдали 5 тысяч 106 государственных и муниципальных служащих, а также 157 политиков и административных сотрудников.

Об этом сообщил на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша зампред Государственной налоговой службы Искендер Асылкулов.

Кроме того, в ГНС в прошлом году выявлено 7 фактов подозрения в коррупции по статье «Злоупотребление должностным положением».

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша рассматривается проект по сдаче ЕДН всеми гражданами Кыргызстана до 2025 года.

Источник: maralfm.kg