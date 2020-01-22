Особый тандем: Ташиев и Текебаев вместе пойдут на выборы?

Приближается предвыборная шумиха, народ ждет не дождется «концертов». Складывается впечатление, что на выборах будут неожиданные повороты…

По дошедшей до нас информации, в последнее время появилось нечто общее между лидером партии «Ата Журт» Камчыбеком Ташиевым и лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым… Слышали, что они встречаются за закрытыми дверями, в непубличных местах, обсуждают планы на будущее. Особенно они задумываются о том, чтобы занять опустевшее оппозиционное пространство, вместе пойти на выборы. Мы удивились. Вспомнили, как недавно (находясь в своем офисе, до задержания) О. Текебаев дал интервью редактору нашей газеты Н. Анаркулову, признался, что Временное правительство в свое время составило план по окончательному вытеснению К. Ташиева из политики. Затем мы слышали от К. Ташиева монологи о том, что он не хочет видеть Текебаева. Поэтому мы были шокированы, услышав, что Ташиев с Текебаевым объединяются.

По правде говоря, и Ташиев, и Текебаев являются достойными кыргызами, думающими о народе. Если эти двое объединятся, то, скорее всего, на политическом пространстве будет песчаная буря… Если они действительно вместе пойдут на выборы, то оппоненты могут разбрасываться деньгами сколько угодно, но отвоевать первое место у них не смогут.

Судя по тому, что мы слышали, первый раунд переговоров об объединении прошел успешно. Говорят, близится день, когда они достигнут договоренности и поставят подписи. Может, они думают, что в политике все средства хороши? Другой вопрос – как народ примет этот союз… Все остальное уточним у них самих, в следующих номерах дадим интервью…

Источник: газета «Майдан.kg» №3 от 22.01.2020 / стр. 1