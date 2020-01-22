Это говорит о кризисе наших взаимоотношений, - депутат о намерении Трампа ограничить кыргызстанцам въезд в США

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева прокомментировала АКИpress информацию о намерении президента США Дональда Трампа расширить запрет на въезд в США для 7 стран, включая Кыргызстан.

«Меня этот факт не обрадовал. И это намерение в перечне с теми странами, которые перечислены, говорит о кризисе наших взаимоотношений с США. Очень интересно послушать обоснование. На каком основании рассматривается этот вопрос? Если говорить о базе, которая была выведена 10 лет назад, то было бы странно апеллировать этим», - сказала она.

Депутат связывает возможное ограничение с тем, что стратегическим партнером Кыргызстана является Россия и дружественные взаимоотношения с ней в рамках ЕАЭС. «Мне будет интересно послушать мнение посольства США, как они это будут комментировать? Какие будут дальнейшие шаги? Я поддерживаю демократические ценности, либеральные ценности. Я считаю, что мы должны быть многовекторной страной, мы должны дружить со всеми. Но нужно исходить из сложившейся обстановки с нашими мигрантами, экономических взаимоотношений в рамках Таможенного союза», - отметила Сурабалдиева.

По ее словам, практически 750 тыс. граждан Кыргызстана, согласно официальной статистике, находятся в трудовой миграции в России. «Пока наши граждане находятся там, мы были, есть и будем стратегическими партнерами. Это наша и экономическая реальность. Плюсы в рамках ЕАЭС получили как раз таки наши трудовые мигранты», - добавила депутат.

Она выразила надежду, что Трамп передумает и Кыргызстан не будет включен в готовящийся список.

Источник: Акипресс