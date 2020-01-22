Суд оправдал бывшего мужа Гульзат Мамытбек, которого она обвиняла в избиении

Чуйский областной суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего мужа Гульзат Мамытбек. Об этом говорится в постановлении суда.
8 февраля 2019 года между Талантбеком К. и Гульзат Мамытбек произошел конфликт. В тот день примерно в девять вечера активистка и журналисты приехали в село Ново-Павловка, где жил ее бывший муж с общими детьми.
В соглашении между бывшими супругами прописано, что Гульзат может забирать детей к себе на выходные, а она приехала в пятницу вечером, заранее не предупредив Талантбека.
Мужчина не пускал женщину к себе, сказав, что она может прийти завтра и спокойно забрать детей, но Гульзат настаивала на встрече. Переговорив с адвокатом бывшей жены, он все-таки разрешил пообщаться со старшей дочкой, но через калитку.
Однако спор между Гульзат и Талантбеком продолжился и перерос в ссору с рукоприкладством.
В суде мужчина отметил, что не бил бывшую жену, а пытался выпроводить силой со своего дома. В свою очередь, Гульзат утверждает, что Талантбек ударил ее несколько раз по голове и пинал в живот.
Гульзат написала заявление в отношении бывшего мужа. Данный факт был зарегистрирован по ст.119 («Мелкое хулиганство») Кодекса о проступках.
Сокулукский районный суд признал невиновным Талантбека и оправдал его. Чуйский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.
Теги: Гульзат Мамытбек
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