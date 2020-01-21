Дочь Равшана Жээнбекова в слезах попросила главу Социнтерна помочь ее отцу 

Дочь Равшана Жээнбекова обратилась к главе Социнтерна Луису Айяле во время его пребывания в Бишкеке. Видео обращения телеканал Next TV опубликовал на своей странице в Facebook.
На прошлой неделе Луис Айяла провел ряд встреч в Бишкеке. Одна из них прошла со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На этой встрече к нему обратилась дочь задержанного Равшана Жээнбекова. Во время эмоционального выступления она попросила главу Социнтерна помочь отцу.
"Мой отец в течение 20 лет боролся за свободу слова, за справедливость, за нашу страну, чтобы она была прогрессивной, демократической страной. Мой отец - профессиональный политик, оппозиционер, выпускник MIT (Массачусетский технологический институт, - примечание Kaktus.media). Несколько недель назад моя младшая сестренка пришла из школы. Она рассказала, что ее одноклассники сказали: твой отец в тюрьме, он плохой человек. Мы не хотели говорить ей правду, хотели сказать, что он уехал куда-то, что он не в Кыргызстане. Мы не хотели ее огорчить, ей всего 9 лет. Но я благодарна моим одноклассникам за поддержку. Это все, что я хотела сказать. Я надеюсь, вы сможете нам помочь", - сказала девушка.
Напомним, 12 декабря Равшана Жээнбекова арестовали и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района. В интервью Kaktus.media он заявил, что настроен на худшее развитие событий.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!