Дочь Равшана Жээнбекова в слезах попросила главу Социнтерна помочь ее отцу

Дочь Равшана Жээнбекова обратилась к главе Социнтерна Луису Айяле во время его пребывания в Бишкеке. Видео обращения телеканал Next TV опубликовал на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе Луис Айяла провел ряд встреч в Бишкеке. Одна из них прошла со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На этой встрече к нему обратилась дочь задержанного Равшана Жээнбекова. Во время эмоционального выступления она попросила главу Социнтерна помочь отцу.

"Мой отец в течение 20 лет боролся за свободу слова, за справедливость, за нашу страну, чтобы она была прогрессивной, демократической страной. Мой отец - профессиональный политик, оппозиционер, выпускник MIT (Массачусетский технологический институт, - примечание Kaktus.media). Несколько недель назад моя младшая сестренка пришла из школы. Она рассказала, что ее одноклассники сказали: твой отец в тюрьме, он плохой человек. Мы не хотели говорить ей правду, хотели сказать, что он уехал куда-то, что он не в Кыргызстане. Мы не хотели ее огорчить, ей всего 9 лет. Но я благодарна моим одноклассникам за поддержку. Это все, что я хотела сказать. Я надеюсь, вы сможете нам помочь", - сказала девушка.



Напомним, 12 декабря Равшана Жээнбекова арестовали и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района. В интервью Kaktus.media он заявил, что настроен на худшее развитие событий.

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