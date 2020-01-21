Что бы вы делали как депутат? Бекешев рассказал о "нелегкой доле" народных избранников

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал, каково это - быть депутатом.

На своей странице в Facebook народный избранник обратился к своим подписчикам, которые интересуются политикой и хотят попасть в парламент.



Он поинтересовался, что они планируют делать, если достигнут своей цели и получат мандат. Он отметил, что у депутатов есть лишь микрофон, чтобы две минуты задавать вопросы и три минуты - выступать, также они могут инициировать законопроекты, писать письма, заходить к министрам, а "в случае определенных талантов – заходить к президенту".

Бекешев напомнил, что депутаты также обязаны принимать людей. И среди посетителей зачастую не борцы за свободу слова и демократию, а просящие материальные ценности.

"Средь них есть просящие от нужды, а есть чистейшие просильщики, их тяжело отличить"

Депутат не забыл отметить и плюсы депутатства.

"Вы сами себе начальник, никто вам не указ: когда захотел пришёл, когда захотел – "работаешь с избирателями". Вам ещё на счастье выпадают командировки (за счёт дружбы с лидером фракции будете почаще летать, а если дружбы нет, то за счёт активности или навыков). Есть у вас заработная плата в 35000 сомов, дома дети, холодно, мёрзнут, а от вас требуют решать людские проблемы и желательно, чтоб вы вообще отказались от заработной платы. Вы заходите в фейсбук, но там вас не любят, ибо вы уже не просто пользователь фейсбука, вы человек системы", - написал он (здесь и далее стиль и орфография автора сохранены, - прим. Kaktus.media).

В целом Бекешев делит своих коллег на два типа: активных и молчунов. По его словам, каким быть, каждый выбирает сам.

"Хотите выступать громко, пожалуйста. Люди вас полюбят, все типа горой за вас, но начнутся: брат ваш с проблемами, у друга что-то не так, вспомнили ваш грешок, вы же не идеальный; сосед на вас жалуется, обидчики пишут гневные обращения, - и проверки, проверки; клеветнические статьи, а журналисты особо не выбирают, вы человек системы. Вас вроде любят, здороваются, говорят, что смотрят по телевизору, но ни одного выступления не помнят; вас обещают поддержать на президентских выборах, только выдвигайся; но это лишь иллюзии, ты точно знаешь, что выборы требуют денег, очень много денег.

Предпочтительнее, он считает, быть молчуном, который иногда что-то инициирует.

"Опять же эти журналисты сковырнут, но до молчаливого докапываются редко. Можно тихо ходить премьер-министру, смотреть ему в глаза и обещать поддержки, главное, чтоб он поддержал и продвинул вашего друга, родственника или ещё кого-то у кого вы смогли снять деньги. Тебя мало кто знает, но зато знает верхушка и она тебя любит. Нужна командировка? Получи. Нужно построить школу? Получи. Главное, поддерживай, голосуй, не возражай, летай по командировкам", - заключил он.

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