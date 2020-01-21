Фотофакты: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли?

Находясь на высокопоставленных должностях, неоднократно совершал предательство в отношении кыргызского народа. Но признавать этого не желает. При этом оправдывается, опираясь на свое красноречие.

В последнее время одним за другим всплывают грязные дела Мадумарова.

Недавно политик Азимбек Бекназаров заявил, что мадумаровские руки были замараны еще до этого времени, что именно он стоял во главе тех, кто передал соседним странам четыре кыргызских земли.

«Кто-нибудь из вас слышал голос Адахана с 2006 до 2010 года? Слышали три раза. В первый раз, когда рассматривалась кыргызско-казахская граница. Адахан был «против» вместе с нами, когда был вместе с Масалиевым, Исаковым и Бекназаровым, а после того, как пришел в парламент в рядах партии «Ак жол», передал казахам Каркыру, Кок-Сай, место напротив Токмока, Маймак. В исторических документах значится его подпись «А. Мадумаров» как тогдашнего спикера Жогорку Кенеша. В голосовании значится и его голос — «за». А ведь двумя годами ранее он был «против». Почему изменился? Кто изменился? Я или он? Во второй раз, когда его подпись значится еще на одном историческом документе. Вот сейчас он пикируется с Айбалаевым. В 2010 году я исследовал этот документ как член правительства и куратор по вопросам границы. В меморандуме тоже стоит его подпись как секретаря Совбеза. Но он как образованный человек должен был знать Конституцию. Было у секретаря Совбеза права подписывать документы, связанные с вопросами границы, заключать меморандум? Или правительство наделило его таким полномочием? Или Жогорку Кенеш предоставил ему такое право? Или президент наделил его тогда правом подписи? Нет. В третий раз, когда еще на одном историческом документе красуется подпись Адахана. Не хотелось бы этого говорить, но сами вынуждают. На иссык-кульском побережье есть четыре казахстанских анклава, 50 га земли. В бессрочное пользование отданы Казахстану, Назарбаеву. В 2014 году Шеримкулов как спикер не дал провести этот документ. Адахан и Данияр Усенов спешно, на внеочередной основе рассмотрели в один день вместе с границей и передали Казахстану. И там стоит подпись Мадумарова», — сказал Бекназаров.

До этого бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев тоже отмечал, что Адахан мырза — «продавец земель». Он заявлял, что Мадумаров подписал документ аренды на 49 лет, признав тем самым таджикской кыргызскую землю в селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе, в которой в настоящее время происходит конфликт за конфликтом. Таджики выставляют этот документ как козырь, берут за горло кыргызов, стараясь повалить. Согласно подписанному Мадумаровым протоколу, для строительства электролинии кыргызстанский земельный участок площадью 90 гектаров и протяжённостью 19 км передается Таджикистану в аренду на 49 лет, а таджикская сторона взамен предоставляет Кыргызстану 5 гектаров земельной площади протяжённостью 275 м для расширения дороги Ош — Баткен — Исфана. Здесь очевидно, что Мадумаров допустил халатность. Стоит отметить, что Адахан мырза как тогдашний секретарь Совбеза не обладал правом подписывать указанный документ. Распределение земельных участка противоречит логике: 90 гектаров обменяли на 5 гектаров. При этом 5 гектара земли тоже являлись кыргызстанскими. Что это, как не предательство?

Короче, Мадумаров за свое предательство ответит перед историей и потомками. До этого необходимо рассмотреть законность его действий по вышеуказанным землям. Верх лицемерия, когда наносит урон целостности Кыргызстана, а потом бьет себя в грудь со словами «Бутун Кыргызстан» и всем читает наставления. Почему таких не наказывают?..

Источник: sayasat.kg

Перевод: www.gezitter.org