На что потратят бюджетные деньги Бишкека в 2020 году — детали проекта

В нынешнем году столичные власти заранее озаботились проектом бюджета, поэтому его приняли раньше обычного. Первый вице-мэр рассказал, на что планируется потратить большую часть средств.

Более половины средств столичного бюджета в наступившем году потратят на содержание объектов социального блока, заявил первый вице-мэр Бишкека по экономической и финансовой политике Алмаз Бакетаев.

Он выступил на пресс-конференции "Бюджет Бишкека впервые перевалил за 10 миллиардов сомов" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Бакетаева, бюджет города превысил 10 миллиардов сомов, однако и эта цифра не является пределом.



"Расходная часть бюджета социально ориентирована. Более пяти миллиардов сомов из десяти с лишним будет потрачено на содержание блоков, связанных со здравоохранением, образованием, соцзащитой, культурой, отдыхом. Речь идет о расходах на зарплаты, коммунальные услуги, приобретение учебников и других необходимых материалов", — объяснил первый вице-мэр.

Он сообщил, что на здравоохранение потратят 273 миллиона сомов, на расходы по соцзащите — 332 миллиона, на спорт, сферы культуры и отдыха — 475 миллионов, на ЖКХ (содержание муниципальных служб) — 3,3 миллиарда, на образование — 4,4 миллиарда сомов. А вот строительство новых школ, больниц и детсадов относится к другой категории расходов — капитальные вложения.



"На строительство объектов социального блока заложено 715 миллионов сомов, их хватит не более чем на три школы. Это связано с тем, что бюджетные средства города тратятся на эксплуатационные расходы. Столица вкладывает в экономику, но из бюджета получает мизерную сумму. Чтобы строить больше новых объектов, нужно трансформировать бюджет Бишкека в бюджет развития", — отметил Бакетаев.

Однако, по его словам, мэрия не отказывается от планов развития столицы и улучшения жизни горожан.

"Перед бишкекскими властями стоит немало больших задач: приобретение автобусов на 500 миллионов сомов, перевод котельных на газ или электричество, постепенный отход от угля, обеспечение жилмассивов канализацией, водопроводом и системой освещения. Одна из важных задач — увеличить городские пространства для пешеходов, то есть обустроить больше парков, скверов, тротуаров, велодорожек", — рассказал первый вице-мэр.

Благоустройство нового парка на пересечении улиц Токомбаева и Байтик Баатыра, напротив парка имени Дайыра Асанова (Победы) на Южных воротах. Архивное фото

Примечательно, что в этом году проект городского бюджета приняли раньше, чем обычно: по мнению Бакетаева, это позволит расходовать заложенные средства более эффективно.

"Раньше бюджет принимали в феврале–марте, после чего требовалось время на конкретизацию данных. Такая схема приводила к задержке ремонтных мероприятий и проведения тендеров, только на рассмотрение которых нужен месяц. Получалось так, что средства не осваивались. В этом году мы постарались заранее проработать данный момент, предоставив проект бюджета на рассмотрение Бишкекского горкенеша еще осенью. В итоге его приняли 14 января", — сообщил Бакетаев.

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sputnik.kg