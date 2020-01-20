Суд вынес приговор экс-чиновникам ГРС. Алина Шаикова до сих пор в розыске

Скандал с тендером начался весной прошлого года.

Чиновники были арестованы, председатель ГРС освобождена от должности и позже объявлена в розыск. На фоне скандала подал в отставку глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.



Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников Государственной регистрационной службы, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

В суде подтвердили, что приговор по делу о коррупции при организации и проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения вынесли бывшим зампредседателя ГРС Руслану Сарыбаеву, статс-секретарю Данияру Бакчиеву и директору госпредприятия "Инфоком" Таланту Абдуллаеву.

В пресс-службе госкомитета рассказали, что органы следствия выявили многочисленные нарушения должностными лицами ГРС Закона "О государственных закупках" с целью создания условий для получения личной материальной выгоды в ущерб интересам государства. Суд приговорил Сарыбаева и Абдуллаева к уплате штрафа в 270 тысяч сомов (каждого), а Бакчиева — к уплате штрафа в 230 тысяч.

В ГКНБ пояснили, что при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде соблюдения обвиняемыми всех условий и обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о сотрудничестве, оказания содействия в расследовании преступления, а также полного признания вины и раскаяния.

В ходе досудебного производства обвинение по этому делу также предъявили экс-председателю ГРС Алине Шаиковой, она находится в международном розыске.

Следственные действия продолжаются.

Скандал с тендером

Чиновники Государственной регистрационной службы были задержаны в апреле прошлого года и арестованы по решению суда. Они проходили обвиняемыми по делу о коррупции и об аффилированности с ЗАО "Гарсу пасаулис" из Литвы, которое стало победителем тендера на поставку бланков для биометрических паспортов нового поколения.

На фоне задержаний глава ГРС Алина Шаикова была освобождена от должности после того, как несколько раз критично отозвалась в социальных сетях о действиях правоохранительных органов по этому делу.



Затем в ведомстве заявили, что статс-секретарь и глава "Инфокома" не были членами тендерной комиссии, а зампредседателя ГРС, будучи руководителем комиссии, действовал в рамках закона. Также в службе сообщили, что контракт с победителем тендера не заключался, что говорит об отсутствии экономического ущерба.

В то же время родные и знакомые арестованных писали в социальных сетях об их невиновности и требовали освободить их. Один из членов Совета по цифровизации страны при президенте Азиз Абакиров вышел из госструктуры в знак протеста.

На фоне скандала подал в отставку глава ГКНБ Идрис Кадыркулов. Пресса сообщала, что "следствие в связи с паспортным скандалом проводилось ГКНБ неправильно" и что "здесь имеются интересы Кадыркулова". Тот покинул должность, отметив, что "в обществе сложились два противоположных мнения" в его отношении.



sputnik.kg