457 млн сомов потратят на реформу МВД. Как думаете, поможет?

В Бишкеке с 1 мая 2019 года проходит пилотный проект по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения ГУОБДД.
С этого года планируется реорганизовать деятельность ГУОБДД по всему Кыргызстану. Об этом сообщили в правительстве.
По данным пресс-службы кабмина, в рамках пилотного проекта зафиксированы положительные изменения в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории Бишкека. Наблюдается снижение фактов уличной преступности на 15-20%. Повысилась оперативность реагирования на правонарушения.
Министерство внутренних дел предлагает поэтапно создать подразделения патрульной службы милиции через преобразование подразделений ГУОБДД МВД, объединив их с ППС.
По предварительным расчетам требуется 456 млн 730 тыс. 299 сомов.
Источником финансирования будут штрафы, полученные по Кодексу КР о нарушениях.
Эффект от повсеместной реорганиз
Принятие проекта позволит:
улучшить имидж ОВД
сократить управленческий аппарат
упростить структуру управления подразделениями ОВД
создать условия для более оперативного реагирования на нарушения, проступки и преступления, совершаемые в общественных местах, на автодорогах и транспорте.
повысить чувство защищенности граждан от преступных посягательства на их жизнь, здоровье и имущество
повысить ответственность должностных лиц ОВД за организацию деятельности наружных служб.
Что требуется для проекта ?
МВД должно провести конкурсный отбор и обучить новых сотрудников. Минфин - выделить полный объем средств для реализации пилотного проекта.
Изменения в работе ППС и ГУОБДД
Патрульно-постовая служба (ППС) изменит несения службы патрульными нарядами в составе экипажей. Предполагается, что патрульные наряды нового подразделения будут нести службу как по обеспечению общественного порядка, так и по обеспечению безопасности дорожного движения ( с 1 июля 2020 года после обучения).
У них будет возможность проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения граждан с применением специальных технических средств.
В рамках проекта ряд подразделений ГУОБДД и ППСМ ОВД КР будут расформированы.
поэтапно созданы новые подразделения под наименованием "Патрульная служба милиции" в территориальных подразделениях ОВД (т.е. в Оше, областных центрах республики в 2020 году).
Для службы в пилотном подразделении планируется провести открытый конкурс, как из числа гражданских лиц, так и действующих сотрудников ОВД.
Финансирование
Пилотный проект повлечет за собой затраты из бюджета. Они потребуются на:
укрепление материально-технической базы,
обеспечение транспортом,
обмундирование,
специальные средства (наручники, электрошокеры, средства индивидуальной защиты),
средства связи, планшетные компьютеры, видеорегистраторы и т.п.
kaktus.media
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