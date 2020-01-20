Сегодня могут прозвучать имена чиновников, причастных к убийству Улана Салянова

Подозреваемые в убийстве брата экс-генпрокурора ранее заявили, что назовут людей, замешаных в резонансном уголовном деле

В Бишкеке продолжился суд делу об убийстве Улана Салянова - брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Слушание проходит в Первомайском районном суде. Заседание начнется с допроса подозреваемых.

На прошлом процессе обвиняемые в убийстве брата экс-генпрокурора сообщили о том, что готовы озвучить имена чиновников, которые якобы замешаны в данном деле.

Напомним, Улан Салянов был застрелен в своем доме 6 ноября 2017 года.

VESTI.KG