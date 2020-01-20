Сегодня могут прозвучать имена чиновников, причастных к убийству Улана Салянова

Подозреваемые в убийстве брата экс-генпрокурора ранее заявили, что назовут людей, замешаных в резонансном уголовном деле
В Бишкеке продолжился суд делу об убийстве Улана Салянова - брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
Слушание проходит в Первомайском районном суде. Заседание начнется с допроса подозреваемых.
На прошлом процессе обвиняемые в убийстве брата экс-генпрокурора сообщили о том, что готовы озвучить имена чиновников, которые якобы замешаны в данном деле.
Напомним, Улан Салянов был застрелен в своем доме 6 ноября 2017 года.
VESTI.KG
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