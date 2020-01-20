Экс-сотрудника МВД задержали после снятия денег со счета — Финпола КР

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР задержали бывшего сотрудника МВД.
Видео задержания появилось на YouTube-канале ГСБЭП. На кадрах видно, как мужчину задерживают в супермаркете. Он достает из кармана деньги, которые на записи обозначили как взятку.
В Финполе рассказали подробности произошедшего. В Джалал-Абаде к сотрудникам ведомства обратился мужчина, который сообщил, что работник Межрегионального управления МВД по Ошской области вымогает у него 1 000 долларов под угрозой возобновления уголовного дела.
Правоохранители начали досудебное производство и подготовили деньги, которые заявитель должен был передать вымогателю. Однако последний отказался получать наличность и потребовал перевести средства на банковский счет. 16 января их перевели на счет, а подозреваемого задержали при снятии 69 тысяч 750 сомов.
"В ходе проверки установлено, что мужчина является бывшим сотрудником органов внутренних дел и сейчас нигде не работает", — рассказали в ГСБЭП.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ОВД Джалал-Абада.
sputnik.kg
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