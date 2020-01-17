Ширин Айтматова: Двое неизвестных пытались задержать мужа активистки "Умут-2020"

Двое неизвестных пытались затолкать в машину и увезти в неизвестном направлении мужа одной из активисток движения "Умут-2020". Об этом в соцсети Twitter написала Ширин Айтматова.

Она сообщила, что мужчины представились сотрудниками милиции, однако удостоверения предъявлять отказались.

Сама Ширин Айтматова сообщила, что соседи отстояли мужа активистки. На данный момент приехали сотрудники УВД Первомайского района Бишкека и идет разбирательство.

"Я пока не могу сообщить имя и фамилию активистки", - сказала Айтматова.

Мужа активистки @umut2020kg пытались затолкать в машину и увезти два мужика. С трудом соседи спасли. Они говорят, что они из милиции, но отказываются показывать какие либо удостоверения! Вот номер машины. Ненавижу репрессивную власть! #kyrgyzstan pic.twitter.com/t6YsEb3Dc7

— Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) January 17, 2020

kaktus.media