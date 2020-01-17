В Жогорку Кенеше разработали законопроект о наказании за нападение на врачей

Депутат Алмазбек Баатырбеков предлагает внести в Кодекс о проступках поправки, регулирующие безопасность медицинских работников.
Документ для общественного обсуждения опубликовали на сайте Жогорку Кенеша сегодня, 17 января.
В справке-обосновании отмечается, что участившиеся случаи нападения на медиков при оказании ими помощи пациентам, дорожные конфликты с участием автомобилей скорой помощи влекут значительное снижение доступности медицинской помощи.
По данным Минздрава, с 2015 по 2019 год в отношении медработников было зафиксировано более 40 случаев насилия и нападения во время работы.
Законопроект предлагает ввести наказание за воспрепятствование профессиональной деятельности врача по оказанию первичной медицинской помощи.
Для несовершеннолетних нарушителей - общественные работы от 20 до 30 часов или штраф от 50 до 150 расчетных показателей для несовершеннолетних лиц. За повторное деяние - общественные работы от 30 до 40 часов и штраф от 150 до 250 расчетных показателей.
Для остальных граждан - общественные работы от 30 до 40 часов штрафа от 200 до 300. За повторное деяние - работы от 40 до 60 часов и штраф от 300 до 600 расчетных показателей.
Последний случай конфликта между врачом и пациентом произошел в 3-й детской больнице. Женщина была агрессивна из-за того, что ей не понравилось, какое лечение ребенку выписала медик. Позже стороны разобрались, у них нет претензий друг к другу. Но случай вызвал общественный резонанс и обсуждался в парламенте. Депутат Жылдыз Мусабекова также заявляла, что на законодательном уровне поднимет вопрос о безопасности врачей и учителей, которые жалуются на агрессию со стороны родителей.
kaktus.kg
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