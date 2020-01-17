Абылгазиев: Решено выделить деньги для производства отечественных сериалов в рамках госзаказа

В этих целях Министерство культуры получило 30 млн сомов

Роль кинематографа в воспитании молодежи крайне важна, поэтому в Кыргызстане необходимо развивать данную сферу. Об этом сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с авторами мюзикла «Дарак ыры».



«Я смотрел много фильмов отечественного производства. Радует, что среди них есть качественные картины. В частности, мюзикл «Дарак ыры» принят и оценен народом по достоинству. Игра актеров, подбор песен, декорации. Все это впечатляет зрителя. Фильм со смыслом, доступный широкому слою населения благодаря легкой форме подачи материала. Самое главное - в фильме есть нравственно-воспитательный аспект. В сегодняшних реалиях это немаловажный аспект для подрастающего поколения», - сказал Абылгазиев.



Глава правительства отметил, что кино, как способ пропаганды, способно оказывать чрезвычайно высокое эмоциональное воздействие.



«Учитывая важность духовного развития и воспитания подрастающего поколения принято решение выделить финансовые средства для производства отечественных сериалов в рамках государственного заказа. Сегодня много негатива, который оказывает влияние на подрастающее поколение. Молодежь необходимо воспитывать, в том числе и через кино, прививая ей человеческие ценности. Через кино, которое называют «кыргызское чудо», мы хотим рассказать подрастающему поколению, что для нас ценно и важно сохранить», - подчеркнул премьер-министр.



Министерству культуры, информации и туризма выделено 30 млн сомов для создания национального аудиовизуального продукта в виде тематических телевизионных сериалов.



«Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января 2020 года. Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем - человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что использование данного механизма будет способствовать развитию конкурентной среды, созданию благоприятных условий для развития отечественной киноиндустрии».



В конце встречи глава правительства поблагодарил авторов мюзикла «Дарак ыры» за съемку кинокартины, которая пропагандирует историю кыргызского народа.



Режиссер и сценарист мюзикла «Дарак Ыры» Айбек Дайырбеков был награжден именными часами, а продюсеру фильма Толкун Дайырбековой объявлена благодарность от имени премьера.

VESTI.KG