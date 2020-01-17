Жээнбеков уволил судью Ошского горсуда — за что

Основанием для увольнения судьи стало представление прокуратуры Ошской области. Указ подписан президентом на основании обращения дисциплинарной комиссии при Совете судей КР.



Прекращены полномочия судьи Ошского горсуда Айнуры Сулаймановой, сообщила пресс-служба президента.

Указ о ее освобождении от должности глава государства подписал на основании обращения дисциплинарной комиссии при Совете судей КР.

В аппарате президента отметили, что основанием для возбуждения дисциплинарного производства стало представление прокуратуры Ошской области.

В нем указывается, что Сулайманова при рассмотрении уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, связанного с наркотиками, не исследуя всех обстоятельств дела, вынесла судебный акт о принудительном применении мер медицинского характера. Решение было принято при отсутствии в материалах дела соответствующего заключения судебной экспертизы.

После вынесенный ею судебный акт был отменен вышестоящей инстанцией.

При новом рассмотрении уголовного дела приговором суда обвиняемый был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 110 тысяч сомов. Приговор вступил в законную силу.

Указ об освобождении Сулаймановой вступает в силу со дня подписания.

Как ранее сообщали СМИ, эта судья 8 января отпустила под домашний арест члена организованной преступной группировки по кличке Казак, который обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки. Также проверяется его причастность к избиению брата экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.



sputnik.kg