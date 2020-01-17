Должностные лица Минэкономики предоставляют преимущества отдельным бизнесменам?

Генпрокуратура внесла на имя министра экономики представление об устранении нарушений, порождающих коррупционные риски
Генпрокуратура в ходе проведенной проверки в Министерстве экономики выявила
нарушения требований законодательства о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, в том числе согласования проверок уполномоченных государственных органов.
В соответствии с Законом КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», проверки субъектов предпринимательства уполномоченными госорганами осуществляются только после согласования с Межрегиональным управлением Министерства экономики.
В частности, за период 2017-2019 годы Межрегиональным управлением было
согласовано 53 предписаний (28 – плановых и 25 - внеплановых) проверяющих государственных органов на проведение проверок объектов ОсОО «П.Н.», которое в свою очередь было зарегистрировано в органах юстиции КР 25 августа 2016 года, тогда как, согласно ст.6 вышеуказанного Закона, проверки вновь созданных субъектов
предпринимательства не проводятся в течение 3 лет со дня государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Аналогичные нарушения были допущены при согласовании плановых проверок уполномоченных государственных органов 8 августа 2019 года в ОсОО «Я.М.», зарегистрированного в органах юстиции 6 апреля 2018 года, 14 мая 2019 года в ОсОО «Горно-инвестиционная компания «Д.Ю.» (25 августа 2017 года), 11 марта 2019 года в ОсОО «Г.И.С.» (31 мая 2016 года).
Кроме того, в нарушение п.1 постановления правительства «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» без наличия обстоятельств, исключающих действие запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства, Межрегиональным управлением согласовано с Госэкотехинспекцией проведение внеплановой проверки в деятельности ОсОО «Н.П.» на основании утвержденного МРУ Госэкотехинспекции по Бишкеку и УОБДД ГУВД Бишкека Плана совместных мероприятий.
Вместе с тем имеют место случаи необоснованного отклонения предписаний
проверяющих госорганов на проведение проверок субъектов предпринимательства, без законных на то оснований.
К примеру, 13 сентября 2019 года Межрегиональным управлением предписание
Госэкотехинспекции на проведение проверки по рациональному природопользованию и экологической безопасности в деятельности ОсОО «М.Г.», в части разработки карьеров, расположенных в Ысык-Атинском районе Чуйской области, отклонено в связи с введенным временным запретом (мораторием) на проведение проверок субъектов предпринимательства. Тогда как, согласно данному постановлению запрет на проведение проверок не распространяется в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих изучение и разработку недр.
Помимо этого, Госэкотехинспекция на основании обращения Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана направила в Межрегиональное управление предписания на проведение внеплановой проверки ряда автозаправочных станций на предмет соответствия реализации нефтепродуктов Техническим регламентам Таможенного союза.
19 декабря 2019 года Межрегиональное управление согласовало предписания на проведение проверок в деятельности ОсОО «Н. к. С.», ОсОО «ВКВ О.Г.», ОсОО «П.И.», ОсОО «А.О.», однако 18 декабря 2019 года отклонило предписания на проведение проверок ОсОО «Э.О.» и ОсОО «Т.Э.С.», ссылаясь на запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства.
Данное обстоятельство свидетельствует об избирательном подходе и отсутствии единой практики при разрешении аналогичных вопросов по согласованию проверок субъектов бизнеса, что может явиться следствием заинтересованности должностных лиц Межрегионального управления и неправомерного предоставления преимуществ отдельным предпринимателям, порождая коррупционные риски.
По итогам проверки Генеральной прокуратурой республики по вышеизложенным, а также другим выявленным нарушениям на имя министра экономики внесены представления об устранении нарушений законов и привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц.
VESTI.KG
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