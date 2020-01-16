Абылгазиев объяснил Каптагаеву, как должен работать НИСИ

Премьер встретился с директором Национального института стратегических исследований
В период экономических реформ чрезвычайна важна качественная экспертная поддержка работы правительства. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на встрече с директором Национального института стратегических исследований Эмильбеком Каптагаевым.
«Результаты исследований института должны помогать выстроить целенаправленную и комплексную работу органов исполнительной власти и местного самоуправления. НИСИ должен быть эффективным аналитическим центром. Необходимо пересмотреть роль института с тем, чтобы исследования и рекомендации активно использовались в работе государственных органов. Институт должен заниматься эффективным аналитическим сопровождением деятельности правительства и содействовать обеспечению качества проводимых реформ», - сказал Абылгазиев.
Каптагаев рассказал, что в этом году на институт, кроме текущей работы, возложено проведение важных для страны мероприятий – аналитические форумы в рамках таких крупных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Центрально-азиатский саммит.
Глава правительства подчеркнул, что с учетом сегодняшнего положения изменение роли и совершенствование работы института необходимы.
«Институт должен снабжать органы власти соответствующей информацией и аналитикой. Мы заинтересованы в получении своевременной и объективной информации, различных аналитических материалов. Необходимо организовать работу таким образом, чтобы материалы института были для всех нас хорошим подспорьем. Качественная экспертная поддержка деятельности правительства, особенно в период разработки и внедрения важных реформ в экономике, чрезвычайно важна», - подчеркнул премьер.
Глава правительства поручил соответствующим государственным органам разработать конкретный план по усовершенствованию деятельности Национального института стратегических исследований, а также создать Координационный совет НИСИ, который будет утверждать план работы института.
VESTI.KG
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