Кубатбек Боронов прокомментировал свое высказывание об ослах в селах

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов прокомментировал свое высказывание об ослах в селах, которое вызвало бурное обсуждение.

Ранее в парламенте Боронов заявил, что жизнь в селах улучшилась по сравнению с тем, какой она была еще несколько лет назад. Показателем развития он посчитал то, что сейчас люди не передвигаются на лошадях или ослах, а ездят на машине. Такое сравнение чиновника возмутило пользователей соцсетей. Пользователи писали, что руководители страны не мыслят в государственном масштабе, не понимают своей роли, а их высказывания несерьезны.

Чиновник сказал, что его слова неверно интерпретировали.

"Если вырезают слова, монтируют и дают их без контекста - это неправильно. Никто не сравнивал развитие с ослом. Вопрос некорректно осветили", - объяснил Боронов.

vesti.kg