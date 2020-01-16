Сооронбай Жээнбеков подарил планшеты детям, потерявшим родителей и близких в результате авиакатастрофы в Дача-Су

Родственники погибших поблагодарили президента за внимание и поддержку
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 января, провел традиционную встречу с детьми, потерявшими своих родных и близких в результате авиакатастрофы в селе Дача-Су Сокулукского района Чуйской области 16 января 2017 года.
Глава государства с прискорбием отметил, что крушение грузового самолета «Боинг-747» в селе Дача-Су, в результате чего погибли десятки граждан, в том числе и дети, является трагическим событием для всего кыргызского народа.
Он еще раз выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами, подчеркнув, что это невосполнимая утрата и тяжелая потеря не только для родных и близких погибших, но и для всех кыргызстанцев.
Жээнбеков заверил, что со стороны соответствующих госорганов и местных властей на постоянной основе будет оказываться внимание в решении различных социально-бытовых вопросов.
Президент пожелал детям, потерявшим родных и близких в результате авиакатастрофы, крепкого здоровья, долгой и благополучной жизни.
Родственники и близкие погибших выразили благодарность главе государства за внимание и поддержку, оказываемую им со стороны высшего руководства страны. Они рассказали о насущных вопросах своей жизнедеятельности.
В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков вручил детям памятные подарки в виде книг и электронных планшетов.
На встречу с президентом в сопровождении родственников пришли дети - Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурланов, Эрлан Шаршенбеков и Сайкал Карыпбаева.
VESTI.KG
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