Сооронбай Жээнбеков подарил планшеты детям, потерявшим родителей и близких в результате авиакатастрофы в Дача-Су

Родственники погибших поблагодарили президента за внимание и поддержку

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 января, провел традиционную встречу с детьми, потерявшими своих родных и близких в результате авиакатастрофы в селе Дача-Су Сокулукского района Чуйской области 16 января 2017 года.

Глава государства с прискорбием отметил, что крушение грузового самолета «Боинг-747» в селе Дача-Су, в результате чего погибли десятки граждан, в том числе и дети, является трагическим событием для всего кыргызского народа.

Он еще раз выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами, подчеркнув, что это невосполнимая утрата и тяжелая потеря не только для родных и близких погибших, но и для всех кыргызстанцев.

Жээнбеков заверил, что со стороны соответствующих госорганов и местных властей на постоянной основе будет оказываться внимание в решении различных социально-бытовых вопросов.

Президент пожелал детям, потерявшим родных и близких в результате авиакатастрофы, крепкого здоровья, долгой и благополучной жизни.

Родственники и близкие погибших выразили благодарность главе государства за внимание и поддержку, оказываемую им со стороны высшего руководства страны. Они рассказали о насущных вопросах своей жизнедеятельности.

В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков вручил детям памятные подарки в виде книг и электронных планшетов.

На встречу с президентом в сопровождении родственников пришли дети - Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурланов, Эрлан Шаршенбеков и Сайкал Карыпбаева.

VESTI.KG