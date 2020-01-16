Азимбек Бекназаров считает, что Сороонбаю Жээнбекову следует встретиться с бывшими президентами КР

Экс-генпрокурор пишет книгу о том, как нужно развивать Кыргызстан

Бывшие президенты Кыргызстана и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков могли бы вместе обсудить развитие страны. Об этом экс-генпрокурор, новый посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, Жээнбеков отличается от предшественников тем, что не «избавляется» от своих оппонентов.

- Сегодня меня критикуют, мол, я договорился с президентом и решаю какие-то дела, - сказал Бекназаров. - Я видел пять руководителей страны, и ни один из них не любил тех, кто их критиковал. Люди, которые до этого занимали пост главы государства, приказывали «убрать» своих оппонентов. Нынешний президент выслушал предложения народного курултая. Он ответил, что нам действительно нужны такие реформы, но не сейчас. Раньше наши предки тоже проводили курултаи, советовались и решали проблемы. Если надо будет, то бывшие президенты Кыргызстана и нынешний глава государства должны собраться и вместе обсудить развитие страны.

Также он выразил недовольство тем, что некоторые депутаты Жогорку Кенеша не рассматривают законы, который разработал народный курултай.

Вместе с тем Бекназаров добавил, что в настоящее время пишет книгу о путях развития Кыргызстана и необходимых реформах.

- В интернете меня критикуют, но отвечать всем у меня нет времени, - отметил он. - Дело в том, что сейчас я пишу книгу о развитии республики, курултаях и реформах. В течение 15 дней закончу и презентую.

vesti.kg