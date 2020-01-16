Сын Атамбаева рассказал об очередной встрече с отцом в СИЗО ГКНБ

Самочувствие бывшего президента уже улучшилось

Сыновья бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева навестили его в СИЗО ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщил его старший сын Сеид Атамбаев.

По его словам, с отцом они встретились 14 января.

- Здоровье у него сейчас хорошее, - отметил он. – Читает книги. Правда, я не спросил, какие именно. Не знаю, когда состоится следующая встреча. Это уже только по решению суда.

VESTI.KG