Сын Атамбаева рассказал об очередной встрече с отцом в СИЗО ГКНБ

Самочувствие бывшего президента уже улучшилось
Сыновья бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева навестили его в СИЗО ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщил его старший сын Сеид Атамбаев.
По его словам, с отцом они встретились 14 января.
- Здоровье у него сейчас хорошее, - отметил он. – Читает книги. Правда, я не спросил, какие именно. Не знаю, когда состоится следующая встреча. Это уже только по решению суда.
VESTI.KG
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