Верховный суд поставил точку. Экс-зампред "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет

Верховный суд Кыргызстана оставил решение нижестоящий судов в силе и без изменений.

Бывший заместитель председателя "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет, с него взыскано 489 млн сомов. Об этом сообщили в ВС КР.



Напомним, гражданина России и акционера ОАО "Росинбанк" Андрея Гойхмана обвиняли в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Верховном суде КР сообщили, что вчера, 15 января 2020 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях ВС КР приговор райсуда Бишкека и судебной коллегии Бишкекского городского суда оставлены в силе.

Приговором Ленинского райсуда Андрей Гойхман признан виновным по двум статьям уголовного кодекса, в редакции от 1997 года: часть 1 статья 233 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) и 2 части 3 статьи 183 (легализация доходов, полученных преступных путем в особо крупном размере) УК КР.

За злоупотребление Гойхман признан виновным, но суд не стал назначать ему наказание за с истечением срока давности, а за отмывание денег приговорил к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 (три) года.

Кроме того, с Гойхмана будет взыскано в доход государства в виде неуплаченных налогов в 489 млн 153 тыс. 201 сомов.

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