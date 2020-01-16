Верховный суд Кыргызстана оставил решение нижестоящий судов в силе и без изменений.
Бывший заместитель председателя "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет, с него взыскано 489 млн сомов. Об этом сообщили в ВС КР.
Напомним, гражданина России и акционера ОАО "Росинбанк" Андрея Гойхмана обвиняли в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В Верховном суде КР сообщили, что вчера, 15 января 2020 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях ВС КР приговор райсуда Бишкека и судебной коллегии Бишкекского городского суда оставлены в силе.
Приговором Ленинского райсуда Андрей Гойхман признан виновным по двум статьям уголовного кодекса, в редакции от 1997 года: часть 1 статья 233 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) и 2 части 3 статьи 183 (легализация доходов, полученных преступных путем в особо крупном размере) УК КР.
За злоупотребление Гойхман признан виновным, но суд не стал назначать ему наказание за с истечением срока давности, а за отмывание денег приговорил к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 (три) года.
Кроме того, с Гойхмана будет взыскано в доход государства в виде неуплаченных налогов в 489 млн 153 тыс. 201 сомов.
Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!