Депутат Торобаев просит правительство пересмотреть систему образования

«Скоро 153 профессии исчезнут, и люди в Кыргызстане останутся без работы».

В Кыргызстане ежедневно рождается 192 человека, но при этом 70 уезжают в миграцию. Об этом на пленарном заседании парламента сказал депутат Бакыт Торобаев.

- Может, правительству стоит пересмотреть свою работу и перестать считать благосостояние граждан в ослах? - заметил он. - Мы стоим на пороге 4-й промышленной революции. По оценкам экспертов в скором времени 153 профессии исчезнут, а это значит, что тысячи людей останутся без работы. Да, в нашей стране нет проблем с демографией. Но правительство не думает, как эти люди будут жить.

Торобаев посоветовал кабмину пересмотреть систему образования.

- Надо думать о том, чтобы больше людей получали техническое образование, - уверен он. - Правительство должно думать о том, каким профессиям надо обучать.

VESTI.KG