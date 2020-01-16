В Жогорку Кенеше депутатов наградили за вклад в развитие Кыргызстана

Парламентариям присвоили почетные звания и вручили грамоты

В Жогорку Кенеше в очередной раз наградили депутатов. Спикер парламента Дастан Джумабеков на пленарном заседании рассказал, какие награды получили его коллеги.

Так, за внесение значительного вклада в развитие социально-экономического и интеллектуального развития страны депутат Тынчтык Шайназаров получил звание «заслуженного юриста». Другой парламентарий Каныбек Иманалиев удостоен звания «заслуженный деятель культуры».

Жыргалбек Турускулов и Нодирбек Каримов награждены почетными грамотами.

Торага поздравил депутатов с наградами и пожелал им дальнейших успехов.



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