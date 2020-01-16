Атамбаеву позволил встретиться с сыновьями и женой

14 января бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву разрешили свидание с сыновьями Кадыром и Сеидбеком, а также с супругой Раисой Атамбаевой.
Об этом Kaktus.media рассказала адвокат Сергей Слесарев.
Напомним, Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ под стражей до 14 марта.
По словам Слесарева, свидание длилось около часа.
"Со здоровьем у него хорошо. Он много читает, ему передают книги и продукты. На здоровье он не жалуется", - отметил он.
Напомним, Атамбаева задержали по делу о незаконном освобождении Батукаева. Якобы смертельно больного Батукаева освободили в 2013 году. Генпрокуратура возобновила дело по освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и передала его в МВД в конце апреля 2019 года. Атамбаев с 8 августа 2019 года находится в СИЗО ГКНБ. Он считает судебные заседания фарсом и оказывается присутствовать на них.
kaktus.media
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