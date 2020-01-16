Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева отчитала заместителя министра внутренних дел Памира Асанова за "невнятный" доклад о семейном насилии.
В Жогорку Кенеше сегодня обсуждался вопрос ужесточения наказания за семейное насилие.
Вице-спикеру не понравился доклад Памира Асанова. Депутат заявила, что он не может сказать точно, сколько фактов семейного насилия зарегистрировали и сколько женщин пострадали.
Памир Асанов долго перебирал бумаги из своего доклада, но так и не дал внятного ответа.
Касымалиеву возмутило и то, что жертв семейного насилия часто обвиняют в сложившейся ситуации; она раскритиковала коллег за вопросы по этой теме. Вице-спикер отметила, что милиция демонстрирует равнодушное отношение, когда пострадавшие собираются писать заявление.
sputnik.kg
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