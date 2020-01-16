Каков уровень жизни кыргызстанских сельчан? Расчет «в ишаках»

Общественный деятель раскритиковал Кубатбека Боронова за его вариант «признака достатка».

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов измеряет уровень достатка сельских жителей Кыргызстана в ишаках? Этим вопросом задался директор фонда по борьбе с коррупцией «Таза Кол», общественный деятель Расул Умбеталиев.

14 января 2020 года первый замглавы кабинета министров сообщил на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, что жизнь в регионах республики улучшилась на глазах.

«Десять лет назад в селах можно было встретить людей на лошадях и ишаках, - цитирует его Умбеталиев. - За последние 3-4 года я заметил, что в селах не встретишь ни одного всадника. Если собирается 500 человек, то приезжает как минимум 250 машин. В одну машину не садятся по 5-6 соседей, как раньше, а каждый человек приезжает на своем авто. Ни одной лошади, про ишаков я уже молчу. Разве не это показатель улучшения жизни людей в селах?»

Общественный деятель вызвался объяснить правительственным чиновникам, почему отечественные фермеры не ездят верхом.

«Во-первых, они ездят на четырехколесных железных конях, купленных на финансовые средства, которые им присылают из-за рубежа родственники – трудовые мигранты, - говорит он. – Ведь некоторым сельчанам выгоднее мести улицы и мыть полы в туалетах за границей, чем в родной стране. На свои мизерные зарплаты, пенсии и пособия сельские жители купить машины не в состоянии.

Во-вторых, лошадей пустили на устуканы, внутренности – на чукук, ишаков – на самсы, а шкуры продали на границу.

В-третьих, как незрячий увидит, кто на чем ездит? В цивилизованных демократических государствах уровень жизни граждан вообще-то оценивают доходом на душу населения».

Доход на душу населения — показатель экономического благосостояния страны, измеряющий среднестатистический доход, получаемый отдельно взятым лицом в стране за год. Вычисляется он из национального дохода, поделенного на численность населения.

Расул Умбеталиев обратил внимание на то, что на протяжении 30 лет суверенитета Кыргызстана сменилось более 30 глав правительств. Каждый из них говорил о ежегодном росте экономики на 5-7 процентов. Однако главным показателем должно быть улучшение благосостояния каждого гражданина, вне зависимости от того, в каком регионе он проживает, считает общественный деятель.

«С начала существования суверенного государства и до сих пор доход на душу населения остался неизменным – 1200 долларов США, - констатировал он. – Причем в Кыргызской ССР доход на душу населения составлял 3600 долларов США».

Стало быть, ни о каком повышении уровня жизни сельских жителей в Кыргызстане не может быть и речи, резюмирует Умбеталиев. Зато произошло резкое социальное расслоение общества по принципу «У кого-то суп жидкий, у кого-то бриллианты мелкие».

«В свое время экс-премьер-министр Данияр Усенов (Даниил Урицкий) оценивал уровень жизни граждан по количеству сотовых телефонов, - напоминает он. - Сын экс-президента КР Максим Бакиев мерил благосостояние жителей КР баранами. Как тут не вспомнить выражение «Когда богатые едят мясо, а бедные — капусту, в среднем население ест голубцы».

VESTI.KG