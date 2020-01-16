В Казахстане машины с кыргызскими номерами будут ставить на штрафстоянку

Санкции не коснутся автомобилей с номерами России и Беларуси

В Казахстане машины с кыргызстанскими номерами будут ставить на штрафстоянку. Санкции не коснутся машин с номерами России и Беларуси, передает корреспондент Vesti.kg.

«У Кыргызстана и Армении до 2020 года существовал льготный период «растаможки». То есть таможенные пошлины были намного ниже, чем у остальных членов ЕАЭС – России, Беларуси и Казахстана», - сообщил вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Штраф не будет распространяться на граждан Кыргызстана и Армении, которые заезжают на своих авто в Казахстане по правилам временного въезда.

«Граждане Казахстана изначально должны были провести полную таможенную очистку завезенных машин и перерегистрировать их на казахстанские номера», - рассказал Кожаев.

Вице-министр ВД Казахстана подчеркнул, что казахстанцев, «разъезжающих на авто с кыргызскими и армянскими номерами», предупреждают уже не первый год.

«Однако некоторые казахстанцы не соблюдают законы. Поэтому мы переходим к стадии администрирования этих нарушений. Мы будем принимать меры: либо проводите полную таможенную очистку, либо вывозите эти машины за пределы страны», - отметил Марат Кожаев.

В Кодексе об административных нарушениях предусмотрен штраф за отклонение от таможенной очистки автомобиля в размере 20 месячных расчетных показателей. Сейчас это около 140 долларов. Кроме того, автомобили будут помещаться на штрафстоянку, что повлечет для владельцев дополнительные расходы.



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