Атамбаев добился своего — судья удалил его с заседаний по делу Батукаева

Ранее бывший президент отказывался участвовать в судебном процессе, а также несколько раз уходил из зала заседаний.

Алмазбек Атамбаеву удален с заседаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева до конца судебного процесса, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Ранее Атамбаев отказывался участвовать в заседаниях и несколько раз уходил из зала суда. В результате судья вынес постановлении о его удалении.

Во вторник, 14 января, в здании СИЗО ГКНБ проходило очередное заседание по делу о незаконном освобождении Батукаева.

"Алмазбек Шаршенович не присутствовал, потому что, когда он в прошлый раз покинул зал, суд принял решение об удалении за нарушение порядка заседания. Получается, насовсем удалили, то есть заседания будут проходить без него. Тем самым суд подтвердил своим решением нашу позицию, что заседания можно проводить без обвиняемого. А раньше судья утверждал, что нельзя", — сказал адвокат.

В пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека подтвердили, что бывший президент удален до конца процесса, но отметили, что судья может вызвать его на оглашение приговоре, а также по ходатайству одной из сторон.

Дело Батукаева

Сотрудники правоохранительных органов в селе Кой-Таш во время спецопрации по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева

Азиз Батукаев в августе 2006 года был приговорен Аламудунским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. 9 апреля 2013-го он покинул Кыргызстан, получив условно-досрочное освобождение в связи с "тяжелой болезнью". Сейчас, по информации МВД, Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.

По этому делу, в частности, были арестованы тогдашние генпрокурор Аида Салянова, вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Им и еще нескольким фигурантам дела изменили меру пресечения на домашний арест за согласие сотрудничать со следствием. Работавшая тогда в отделе судебной реформы аппарата президента Индира Джолдубаева также находится под домашним арестом.

Представителям бывшего президента Алмазбека Атамбаева последовательно вручили три повестки с требованием явиться в Следственную службу МВД для допроса по делу Батукаева. Министерство утверждало, что Атамбаев дал прямое указание отпустить криминального авторитета.

Отказ от явки на допрос привел к штурму дома Атамбаева в Кой-Таше, который 7 августа провел спецназ ГКНБ с целью задержания экс-президента. Штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторную спецоперацию, в итоге политик сдался. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Среди выдвинутых против него обвинений — причастность к делу Батукаева.



sputnik.kg